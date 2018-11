Große Resonanz für Aschaffenburger Jugendparlament

Im Januar finden die Wahlen für Unterfrankens erstes Jugendparlament in Aschaffenburg statt. Die Bewerbungsfrist ist abgelaufen: 64 Jugendliche haben ihren Hut in den Ring geworfen. Projektleiterin Sonja Röhm ist sehr glücklich über die hohe Bewerberzahl.

"Jetzt haben die Jugendlichen in Aschaffenburg eine echte Wahl! Die Bewerber sind auch bunt gemischt, von 13 bis 17 Jahre haben wir alle mitnehmen können und auch aus allen Schulformen!" Projektleiterin für Unterfrankens erstes Jugendparlament, Sonja Röhm

Wahlkampf auch in den sozialen Medien

Seit Ende der Sommerferien hat Röhm alle Schulen in Aschaffenburg besucht und Werbung fürs Jugendparlament (JuPa) gemacht. Kommendes Wochenende treffen sich alle Kandidaten für ein Fotoshooting. Ihre Fotos landen dann samt Steckbrief auf der Homepage des Jugendparlaments. Sie können auch via facebook und Instagramm Wahlkampf betreiben. Plakate im Stadtgebiet wird es nicht geben. Die Wahl selbst findet vom 16. bis 24. Januar 2019 statt. Wahllokale sind in den Schulen, in den Jugendtreffs und im Rathaus.

Freude über große Beteiligung

Das Jugendparlament wird 19 Mitglieder haben und soll erstmals im Februar 2019 tagen. Auch Aschaffenburgs Oberbürgermeister Klaus Herzog (SPD) freut sich, dass das Jugendparlament auf so viel Resonanz gestoßen ist.

"Die Bewerberzahl zeigt, dass wir als Stadt richtig entschieden haben, ein Jugendparlament zu ermöglichen." Aschaffenburgs Oberbürgermeister Klaus Herzog (SPD)

Auch Jugendlichen in Aschaffenburg hätten ein Recht, ihre Heimatstadt für ihre Bedürfnisse mitzugestalten und in die Zukunft zu führen, so Herzog. Die Stadt Aschaffenburg sei nun gespannt darauf, wie die nächsten Wochen verlaufen und freue sich auf den Wahltermin im Januar.