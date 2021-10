"Große Resonanz" bei Friseur-Spendenaktion für kranke Vanessa

Mehr als die Hälfte der Zeit der Spendenaktion für die 18-jährige Vanessa ist bereits vorbei, der aktuelle Zwischenstand lässt hoffen. Die Resonanz ist groß, der für Vanessa angepeilte Spendenbetrag von insgesamt 9.000 Euro wird wahrscheinlich übertroffen werden, teilte eine Organisatorin der Aktion dem BR auf Nachfrage mit.

Geld aus Spendenaktion soll in Medikamente fließen

Die Spendenaktion "24-Stunden-Haareschneiden" hatte gestern zwischen 10 Uhr und 22 Uhr begonnen. Am heutigen Sonntag wird sie im selben Zeitraum fortgeführt. Bereits 8.000 Euro wurden durch eine Spendenstiftung und eine Spendenbox gesammelt. Wie viel Geld die Friseur-Aktion am Wunsiedler Luisenburg Resort einbringe, könne man derzeit noch nicht sagen. Wie viel die Kunden für die Pflege ihrer Haare und Bärte bezahlen wollen, entscheiden sie selbst – das Geld geht über die Kinderkrebshilfe Hochfranken zu 100 Prozent an Vanessa.

Vanessa leidet an Hirntumor

Die 18-Jährige aus Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel leidet an einem diffusen intrinsischen Ponsigliom (DIPG), also an einem bösartigen Hirntumor. Ein neues Medikament scheint bei ihr anzuschlagen, kostet aber etwa 3.000 Euro pro Monat. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht, weil es sich nicht um ein zugelassenes Medikament handelt.

Als die Mutter einer Klassenkameradin von Vanessas Krankheit erfährt, unterhält sie sich mit befreundeten Frisörinnen über das Schicksal der jungen Frau. Daraus entstand letztlich die Idee, eine Benefiz-Haarschneideaktion zu starten.