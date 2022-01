Operation Weckruf 2022: Große Razzia gegen Kinderpornografie

Der bayerischen Polizei und Justiz ist ein wichtiger Schlag gegen die kinderpornografische Szene gelungen. Zusammen mit dem Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) hat das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eine großangelegte Aktion gegen die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie unternommen. Dabei haben unter dem Aktionsnamen "Operation Weckruf 2022" am Dienstag 238 Polizeibeamte bayernweit 50 Adressen in allen sieben Regierungsbezirken durchsucht.

55 Beschuldigte, Durchschnittsalter 38 Jahre

Wie das bayerische Justizministerium und das bayerische Innenministerium heute bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gaben, wurde gegen 55 Beschuldigte im Alter von 18 bis 73 Jahren ermittelt. Bei ihnen stellten die Beamten insgesamt 928 Smartphones, Rechner, Laptops und Datenträger mit kinderpornografischem Material sicher.

Als Beispiel für die Dimensionen der Aktion nannten die Ermittler einen Beschuldigten aus dem Landkreis Miltenberg: Bei dem 31-Jährigen wurden mehr als 10 000 kinderpornografische Bilder und hunderte Videos sichergestellt. In 15 Fällen haben die Beschuldigten kinderpornografisches Material vom brutalen Missbrauch an Säuglingen und Kleinkindern heruntergeladen.

Ungeahntes Ausmaß an Grausamkeit und Gewalt

Ein ungeahntes Ausmaß von Grausamkeit und Gewalt, selbst für erfahrene Ermittler, so der Leiter der ZKI, Oberstaatsanwalt Thomas Goger. "Solche Bilder bekommt man nie mehr aus dem Kopf." Insgesamt 23 der 55 Beschuldigten legten bereits ein Geständnis ab.

Bei Verurteilungen drohen seit der Verschärfung des Strafrechts härtere Konsequenzen: Verbreitung und Besitz von Kinderpornografie sind nicht mehr nur Vergehen, bei denen lediglich Geldstrafen verhängt werden, es sind nunmehr Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft.

Zahlen steigen seit Jahren

Im Bereich der Verbreitung von Kinderpornografie steigen laut Bayerischem Innenministerium die Zahlen seit Jahren an. In der Polizeilichen Kriminalstatistik hat sich die Zahl der Straftaten in Zusammenhang mit Kinderpornografie 2021 laut ersten Auswertungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt. "Der Verbreitungsgrad an Kinderpornografie ist erschreckend", so Innenminister Joachim Herrmann (CSU). "Durch unsere deutlich verstärkten Ermittlungen kommen immer mehr Fälle ans Licht."

Laut Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) zeigt sich das auch bei der Justiz: Allein im Jahr 2021 seien beim ZKI 3.236 Verfahren wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie erfasst worden. Man wolle daher den Verfolgungsdruck auf Betreiber und Nutzer von Darknet-Plattformen und einschlägigen Tauschplattformen weiter erhöhen, so Eisenreich. "Wer solche Straftaten begeht, kann sich in Bayern niemals sicher fühlen."

Verkehrsdatenspeicherung für mehr Aufklärung

Eine wesentliche Forderung beider Minister: Die Widerbelebung der Verkehrsdatenspeicherung. Nur so könnten auch länger zurückliegende Verbrechen wirksam aufgeklärt werden, in den meisten Fällen seien Ermittlungen ohne diese Speicherung nicht mal im Ansatz möglich.

Oberstaatsanwalt Goger betonte, bei der jetzigen Aktion habe den Ermittlern in 14 Fällen anfangs ausschließlich eine IP-Adresse zur Verfügung gestanden. Nur weil in diesen Fällen eine Zuordnung zu konkreten Anschluss-Inhabern möglich war, konnte gegen diese Personen ermittelt werden. Datenschutz dürfe nicht über Kinderschutz stehen, so die Botschaft der Ermittler Richtung Berlin.