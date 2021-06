Große Public-Viewing-Spots in Niederbayern bleiben leer

Gemeinsam die Spiele der Fußball-EM sehen: Dank niedriger Corona-Inzidenzzahlen geht das derzeit fast überall in Bayern. Auch in Niederbayern darf inzidenzbedingt Fußball gezeigt werden, allerdings nicht als Hauptveranstaltung: Massenveranstaltungen wie Fanmeilen mit vielen Zuschauern sind nicht möglich, doch Fußball schauen im Biergarten kann man.

Im Biergarten und in Gaststätten schauen geht - mit Einschränkungen

Laut der bayerischen Infektionsschutzverordnung sind öffentliche Veranstaltungen möglich, wenn ein klar begrenzter und geladener Personenkreis feststeht. Die derzeit zulässige Personenzahl beträgt 100 unter freiem Himmel und 50 Personen in geschlossenen Räumen. Geimpfte und genesene Personen sind hierbei schon inkludiert und kommen nicht zusätzlich dazu. Auf öffentlichen Plätzen gilt vielerorts weiterhin ein pandemiebedingtes Alkoholverbot, weshalb dort auch kein Public-Viewing stattfinden wird. Es gebe allerdings Locations wie Gaststätten und Biergärten, in denen Fußballübertragungen angemeldet wurden. Hierbei muss laut Infektionschutzverordnung der Verzehr von Speisen und Getränken Hauptzweck der Veranstaltung sein, sagt Christoph Kölbl, Pressesprecher am Landratsamt Passau dem BR.

Gastronomiebetrieb muss Hauptzweck sein

Auch die Stadt Passau duldet unter Einhaltung dieser Regeln Fußballübertragungen. Eine Sprecherin sagt auf BR-Anfrage: "Den Wirten bleibt es offen, ob sie im Rahmen ihres Gastrobetriebs in ihren Gasträumen oder auf den eigenen Freiflächen Fußballspiele übertragen. Diese Übertragungen müssen allerdings genehmigt werden." Im Hacklberger-Biergarten in Passau wird beispielsweise das Deutschland-Spiel im Innen- und im Außenbereich gezeigt. In Pocking im Landkreis Passau war eine Übertragung am Baggersee in Planung, die allerdings nicht stattfinden kann, da hier kein Gastronomiebetrieb angeboten wird und somit das Public-Viewing keine Nebendienstleistung wäre.