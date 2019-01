"Große Landstadt Fichtelgebirge": Stadtrat Popp macht Ernst

Der Wunsiedler Stadtrat Matthias Popp (fraktionslos) macht ernst mit seiner Idee für eine "große Landstadt Fichtelgebirge". Heute hat er in Thierstein im Landkreis Wunsiedel sein Konzept vorgestellt. Mitte Februar will er die überparteiliche Wählervereinigung "Große Landstadt Fichtelgebirge e.V." (GLF) gründen und damit bei den Kommunalwahlen 2020 antreten.

Bürgermeister für 42 Kommunen geplant

Sein Ziel ist es, die "kommunalen Belange der Fichtelgebirgsortschaften mit den Wirkmöglichkeiten einer Großstadt zu verfolgen", so Popp im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Zunächst will Popp bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr mit der GLF auf möglichst vielen Wahllisten auftauchen. Langfristig strebt er einen gemeinsamen Fichtelgebirgs-Oberbürgermeister und einen Fichtelgebirgsrat für alle 42 Ortschaften an.

"Landstadt Fichtelgebirge" als viertgrößte Stadt in Bayern

Mit 160.000 Einwohnern wäre das Fichtelgebirge die viertgrößte kommunale Einheit in Bayern. In der Rangliste würde das Fichtelgebirge dann gleich nach München, Nürnberg und Augsburg kommen – und noch vor Regensburg, Ingolstadt und Würzburg, so Popp. Das Fichtelgebirge werde oft als strukturschwache Region bezeichnet. Deshalb sollten sich die Kommunen zu einer Landstadt zusammenschließen und nach außen Kompetenz und Stärke demonstrieren, wie es auch Großstädte tun.

Kritik von Popp: Fichtelgebirge ist auf vier Landkreise aufgeteilt

Popp kritisiert, dass kleine Kommunen eher konkurrieren würden – statt zusammenzuarbeiten. Die Orte würden sich "eher als Opfer denn als Profiteure sehen", wenn es um große Infrastrukturverbindungen wie Straßen, Stromleitungen, Pipeline oder Schienenwege gehe, so Popp. Außerdem sei das Fichtelgebirge auf die zwei Regierungsbezirke Oberfranken und Oberpfalz und auf die vier Landkreise Wunsiedel, Bayreuth, Hof und Tirschenreuth aufgeteilt.

"Die Grenzen behindern die überregionale Vermarktung des Fichtelgebirges nicht nur im touristischen, sondern auch im wirtschaftlichen und strukturpolitischen Sinn. Die Landkreise erweisen sich zu schwach, um das Fichtelgebirge als Ganzes zu repräsentieren." Matthias Popp, Stadtrat in Wunsiedel

Popp erhofft sich überregional mehr Schlagkraft

Von einem Zusammenschluss erhofft er sich mehr Gehör "in München und Brüssel", was überregionale Angelegenheiten angeht. Als Beispiele nannte er medizinische Versorgung, Bildungsangebote von Hochschulen, überregionale Verkehrsanbindungen und kulturelle Angebote.