Die CSU sieht in ihrem Europawahl-Ergebnis von 40,7 Prozent laut Parteichef Markus Söder eine "Trendumkehr" - und richtet den Blick nun in erster Linie auf die SPD. Vor einem Treffen des CSU-Vorstands erklärte Söder am Montag in München, nun müsse die Große Koalition "einen richtigen Schwung bekommen" und "nicht in den Schützengräben alter ideologischer Schablonen stecken" bleiben. Söder warnte die SPD davor, nach links zu rücken.

Der CSU-Chef forderte, dass sich die SPD als Teil der Bundesregierung hinter Manfred Weber als künftigen Chef der EU-Kommission stellt. Im Wahlkampf hatte die SPD den Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten unterstützt - den Niederländer Frans Timmermans. Söder zufolge ist es nun wichtig, "dass sich die SPD in Deutschland zu diesem Spitzenkandidat-Konzept bekennt. Denn wären die Sozialisten stärker gewesen, hätten sie den Anspruch gehabt."