Große Katastrophenschutzübung im Landkreis Passau

Um alle Einsatzkräfte bestmöglich auf den Ernstfall vorzubereiten wird im Landkreis Passau am Wochenende eine Katastrophenschutzübung abgehalten. Betroffen sind die Gemeindegebiete Neukirchen vorm Wald im Bereich rund um die Ilzleite, sowie die Marktgemeinde Eging am See.

Waldbrand und Gefahrgutunfall

Ausgangssituation der Übung wird ein größerer Waldbrand sein, zu dem dann noch ein Gefahrgutunfall mit mehreren Verletzten dazukommt. Geübt wird unter anderem die Herstellung der Löschwasserversorgung und die Rettung einer größeren Anzahl von verletzten Personen. An der Großübung werden rund 400 Feuerwehrkräfte sowie weitere 150 Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Bergwacht und Polizei teilnehmen.

Verkehrsbehinderungen erwatet, Warnung per App

Im Zeitraum der Übung kann es laut dem Landratsamt Passau in den Bereichen, in denen geübt wird, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Als Teil der Übung wird auch die Bürger-Informations- und Warn-App "BIWAPP" getestet. Die Texte der Warnmeldung sollen dabei mit „ÜBUNG“ gekennzeichnet werden.