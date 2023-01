Große Kastrationsaktion: Familienplanung bei Bauernhofkatzen

Von vierzig Katzen auf seinem Hof berichtete ein Landwirt, der sich bei dem Tierschutzverein Tierschutz-Hilfe vor Ort e.V. meldete. Und sie werden immer mehr. Das Problem dabei: Viele der Katzen haben Krankheiten wie Katzenschnupfen oder Katzenseuche, die sie dann an die kleinen Kätzchen weitergeben. Deswegen hatten Sonja Limmer und andere Ehrenamtliche im Landkreis Dachau eine Aktion gestartet, um Katzen zu kastrieren.

Tiere mit Futter angelockt

Der Tierschutzverein rief Landwirte, Besitzer von Reiterhöfen und andere Personen, auf deren Grundstück viele Katzen herumstromern, dazu auf, sich eine Woche lang beim Tierschutzverein zu melden.

Die Organisatorin Sonja Limmer kam dann auf den Hof, fing die Katzen ein – die zahmen per Hand, die scheuen mit Lebendfallen. Dafür stellte Limmer Boxen auf und lockte die Tiere mit Futter hinein. Um solche Fallen aufstellen zu dürfen, muss sie eine Ausbildung dafür vorweisen und hat eine spezielle Erlaubnis von der Jagdbehörde.

Kastriert, geimpft, entwurmt, gechipt

Anschließend operierten fünf Tierärzte aus der Region die Katzen ehrenamtlich. Oftmals wurden die Tiere auch noch geimpft, entwurmt und gechipt. Dann bekamen sie noch eine kleine Markierung am Ohr, damit sie in Zukunft nicht nochmal in den Fokus von Kastrationsaktionen geraten.

Bis zu 40 Tiere pro Hof behandelt

Die Aktion verlief freiwillig, betonte Limmer: "Die Leute müssen auf uns zukommen", erklärte sie, "wir stehen bereit und helfen". Und dieses Angebot nahmen einige Landwirte und Bauern tatsächlich auch an. Etwa zehn Besitzer von Höfen hätten sich gemeldet, schätzt Limmer.

Auf manchen Höfen lebten fünf Katzen, auf anderen zehn – und ein Landwirt zählte eben sogar 40 Stück. Für die Hofbesitzer hatte die Aktion einen zentralen Vorteil: Sie mussten lediglich die anfallenden Kosten für die Narkose und andere medizinische Produkte zahlen.

Tierschutzverein will weiter helfen

Die Aktion ist nun erst einmal beendet. Doch die Ehrenamtlichen des Vereins Tierschutz-Hilfe vor Ort e.V. sind auch weiterhin bereit, bei diesem Thema zu helfen: "Wenn die Leute sich bei uns melden, werden wir helfen", so Limmer.