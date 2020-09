Große Irritationen um Südtiroler Pestizid-Prozess

Man könnte es salopp den Südtiroler Apfelstreit nennen, der heute am Landesgericht Bozen verhandelt wird – und der spitzt sich weiter zu. Konkret geht es bei dem Fall darum, dass das Münchner Umweltinstitut und der österreichische Autor Alexander Schiebel den Pestizid-Einsatz beim Obstanbau in Südtirol heftig kritisieren. In einem Buch hat Schiebel den Einsatz bestimmter Pestizide beispielsweise mit vorsätzlicher Tötung verglichen. Die Südtiroler Seite wirft ihm, seinem Verlag und dem Umweltinstitut München deshalb üble Nachrede und Verleumdung vor und hatte Anzeige erstattet.

Südtiroler Landesrat wollte Anzeige zurückziehen

Gestern Nachmittag hatte der Südtiroler Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler dann angekündigt, dass er und die Südtiroler Obstwirtschaft ihre Anzeige zurückziehen würden. Die Begründung: man habe am vergangenen Wochenende außergerichtlich miteinander gesprochen, und sich auf einen respektvollen Umgang miteinander geeinigt. Mehr wolle die Südtiroler Seite gar nicht.

Die Anzeige besteht offenbar weiter

Doch laut Münchner Umweltinsititut ist das nun doch nicht geschehen, die Anzeige Schulers sei nicht zurückgezogen worden. Im Gegenteil: Er habe sich wie geplant als Nebenkläger in dem Verfahren eingelassen. Wie das nun ausgeht, ist völlig offen, der Prozess hat am Dienstagnachmittag aber wie geplant begonnen.

Proteste vor dem Gericht in Bozen

Vor dem Gericht in Bozen protestierten zum Auftakt Umweltaktivisten, die auf der Seite der Angeklagten stehen. Sie verklebten sich vor Ort die Münder, weil sie dem Südtiroler Landesrat vorwerfen, mit dem Verfahren Pestizid-Gegner mundtot machen zu wollen. Karl Bär, Agrarexperte vom Münchner Umweltinstitut und ebenfalls bei dem Prozess in Bozen angeklagt, kündigte bereits vor dem Auftakt des Verfahrens im Gespräch mit der Bayern2-radioWelt an, dass man den Pestizid-Einsatz in Südtirol und anderswo auch weiterhin anprangern werde.