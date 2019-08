Große Hilfsbereitschaft in Bayreuth für 12-Jährigen aus Tansania

Im Klinikum Bayreuth wird der 12-jährige Safari aus Tansania behandelt. Er hatte durch einen Stromschlag seinen rechten Arm und beide Unterschenkel verloren und schwere Verbrennungen erlitten. In seinem Heimatland hätte er nicht überleben können. Im Klinikum soll er operiert werden und Prothesen bekommen.

Sein Stamm hat den Jungen verstoßen

Der Bayreuther Privatdozent und Chefarzt der plastischen Chirurgie am Klinikum Bayreuth, Jürgen Dolderer , lernte Safari vor wenigen Wochen bei einem Hilfseinsatz der Organisation Interplast Germany kennen. Ihm war schnell klar: In Tansania wird Safari keine Chance haben. Zumal der Junge von seinem Stamm nach dem Unglück verstoßen wurde. Nur sein großer Bruder ist bei ihm geblieben.

Große Welle der Hilfsbereitschaft

Gemeinsam mit seinem Team setzte Jürgen Dolderer alle Hebel in Bewegung, um dem Jungen zu helfen. Was folgte ist eine große Welle der Hilfsbereitschaft in Bayreuth. In enger Zusammenarbeit zwischen Stadt, Klinikum, Bayerischem Roten Kreuz und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wurde ein Transport für Safari, seinen Bruder und eine Ärztin ermöglicht. Hier soll er weiter versorgt, operiert und letztlich Prothesen erhalten.

Bereits 25.000 Euro gespendet

Durch eine Spendenaktion sind bereits mehr als 25.000 Euro zusammengekommen. Der 12-Jährige hat ein Visum und darf drei Monate in Deutschland bleiben. Seine Unterstützer aus Bayreuth stehen mit Behindertenorganisationen in Verbindung und bemühen sich darum, dass Safari in seinem Heimatland betreut werde, so Klinikumssprecher Frank Schmälzle.

Flugzeug bringt Safari nach Frankfurt

In der kommenden Woche kommt Safari mit dem Flugzeug nach Deutschland. Er wird in Frankfurt landen. Den Weitertransport nach Bayreuth übernimmt das Bayerische Rote Kreuz. Vor dem Fliegen hat Safari ordentlichen Respekt. Denn er hat noch nie zuvor ein Flugzeug gesehen.