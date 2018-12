Große Drückjagd bei Lohr am Main – Parkplatz teils gesperrt

Die Sperrung des Parkplatzes endet am Donnerstagvormittag um 10.00 Uhr, teilt die Forstverwaltung der Stadt mit. Rund 100 Jäger werden in den Wäldern zwischen Weikertswiese, Lohr und Partenstein eine Drückjagd durchführen. Dabei kommen zwar keine Treiber, aber rund 20 Hunde zum Einsatz, sagte der Leiter der Forstverwaltung Bernhard Rückert dem Bayerischen Rundfunk.

Wald während Jagt nicht betreten

Die sogenannte Bewegungsjagd sei notwendig, um den Wildbestand effektiv zu dezimieren, so der Lohrer Revierförster. Besonders gehe es diesmal darum, die Zahl der Wildschweine zu verringern. Neben Wildschäden soll so der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest verhindert oder zumindest verzögert werden. Daneben gehe es aber auch um den Abschuss von Rotwild. Die eigentliche Jagd findet von 10.30 Uhr bis etwa 13.00 Uhr statt. Die Forstverwaltung bittet aber darum, den Wald von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr nicht zu betreten. Einige Wege seien in dieser Zeit ohnehin gesperrt.