Große Auszeichnung für die Gemeindeallianz "Hofheimer Land"

Die Menschen in den Gemeinden Aidhausen, Bundorf, Burgpreppach, Ermershausen, Maroldsweisach, Riedbach und in der Stadt Hofheim im Landkreis Haßberge können jubeln: Ihre Gemeindeallianz "Hofheimer Land" hat den diesjährigen "Europäischen Dorferneuerungspreis" als Gesamtsieger gewonnen. Hofheims Bürgermeister Wolfgang Borst sagte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk am Telefon: "Das ist eine tolle Sache. Wir haben uns schon ausgerechnet, dass wir ganz vorne landen könnten." Laut Borst ging der letzte Gesamtsieg 2004 nach Deutschland und - vor knapp 30 Jahren - das letzte Mal an eine bayerische Gemeinde.

340 Leerstände wiederbelebt

Die Gemeinde-Allianz "Hofheimer Land" war der einzige bayerische Teilnehmer im Wettbewerb "Lokale Antworten auf globale Herausforderungen". Insgesamt 26 Kommunen aus elf europäischen Ländern hatten sich um den Preis beworben. Wörtlich heißt es in der Begründung für den Gesamtsieg, dass die Gemeinden "den richtigen Weg für die Bewältigung der enormen, aus der Zonenrandlage resultierenden strukturellen Probleme gefunden haben." Mit dem Schwerpunkt Ortskernrevitalisierung und einer systematischen baulichen, funktionalen und sozialen Innenentwicklung, konnten über 340 Leerstände durch hochwertige Sanierungen reaktiviert und 45 Hektar Fläche eingespart werden. Die Gemeindeallianz "Hofheimer Land" versucht seit vielen Jahren Bürger dazu zu gewinnen, leerstehende Anwesen in den Ortskernen zu kaufen und zu sanieren, um diese wiederzubeleben. Damit sollte die Ausweitung von Neubaugebieten und Flächenversiegelungen gestoppt werden.

Jury hat acht Projekte im "Hofheimer Land" ausgewertet

Mitte September hatte eine Jury acht Projekte in den Hofheimer Landgemeinden besichtigt. Sie schauten sich unter anderem im Aidhauser Ortsteil Friesenhausen ein in einem alten Bauernhaus eingerichtetes vegetarisches Cafe und eine Kleinkunstbühne an. Im Ortsteil Happertshausen besichtigten die Jurymitglieder eine alte Schmiede, die zum Dorfgemeinschaftshaus wurde. In Rügheim ist ein altes Schulhaus zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut worden. Weiterhin ist dort das Gemeinschaftsbrauhaus saniert worden und wird heute wieder genutzt.

Preisverleihung in Österreich

Die Preisverleihung für den diesjährigen Europäischen Dorferneuerungspreis wird im Mai 2022 im oberösterreichischen Hinterstoder stattfinden. Hinterstoder war der letzte Gesamtsieger des "Europäischen Dorferneuerungspreises". 2023 wird Hofheim die Preisverleihung ausrichten. Rund 2.000 Gäste werden dazu erwartet.

"Preis für besondere Leistungen" ging 2016 an Stadtlauringen

In der Kategorie "Preis für besondere Leistungen" ging der "Europäische Dorferneuerungspreis" 2016 ebenfalls nach Unterfranken. Der Markt Stadtlauringen im Landkreis Schweinfurt erhielt die Auszeichnung für die "ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorferneuerung von herausragender Qualität". Stadtlauringen war 2016 auch der einzige für diesen Preis vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium nominierte Ort in Bayern.