Großdemo in München für Umwelt- und Tierschutz

"Mia ham' s satt!" So lautet diesmal das Motto. Täglich würden bis zu 13 Hektar Landschaft unter Beton verschwinden, Bauernhöfe würden zu Agrarfabriken, der Lebensraum für Vögel, Insekten und Wildtiere schrumpfe, auf den Straßen komme es regelmäßig zum Verkehrskollaps, so die 86 Organisationen, die zu der Demo aufgerufen haben: "Das ist nicht das Bayern, das wir wollen." Der Bund Naturschutz, die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft und das Aktionsbündnis "Artgerechtes München" gehören ebenso dazu wie zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, das Umweltinstitut München und die Startbahngegner von "aufgeMUCkt".

Los geht's am Königsplatz

Themen wie Naturschutz und Nachhaltigkeit spielten im Landtagswahlkampf so gut wie keine Rolle, kritisieren die Organisatoren. Die nächste Regierung müsse den Flächenfraß stoppen, lautet eine der Forderungen acht Tage vor der Landtagswahl, und sie müsse eine Agrar- und Verkehrswende einleiten.

Kurz vor zwölf soll sich der Demozug nach einer Auftaktkundgebung auf dem Königsplatz in Bewegung setzen. Die Abschlusskundgebung beginnt gegen 13.30 Uhr. Erwartet werden mehrere Tausend Teilnehmer.

Große Beteiligung bei der Demo vergangenen Mittwoch

Erst am Mittwoch haben in München Zehntausende Menschen "gegen rechte Hetze, Gewalt und die Verschärfungen des Polizeirechts" demonstriert. Ausgestattet mit Trillerpfeifen, bunten Fahnen und Plakaten zogen nach Polizeiangaben rund 21.000 Menschen durch die Innenstadt, die Veranstalter sprachen von 40.000 Teilnehmern. Unter dem Motto "Jetzt gilt's! - Gemeinsam gegen die Politik der Angst" wollten die Demonstranten eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern ein Zeichen für eine offene und solidarische Gesellschaft setzen.