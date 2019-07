Großbrand Recyclinghof Wörth: Maßnahmen für ganzen Landkreis

Nach dem Großbrand einer Recyclingfirma in Wörth an der Isar werden jetzt Schutzmaßnahmen für alle Wertstoffhöfe im Landkreis umgesetzt. Damit sollen derartige Großbrände in Zukunft verhindert werden. Das wurde bei einer Bürgerversammlung am Dienstagabend in Wörth mitgeteilt.

Schutzmaßnahmen in allen Wertstoffhöfen im Landkreis Landshut

Stefan Scheibenzuber ist erster Bürgermeister in Wörth an der Isar - er hat die Bürgerversammlung moderiert. Im BR-Gespräch sagte er, dass in den rund 35 Wertstoffhöfen im Landkreis die Mitarbeiter jetzt speziell geschult werden. Außerdem wir es künftig separate Lagerbehältnisse in Form von Gitterboxen geben, sodass Lithium-Ionen-Akkus nicht unkontrolliert abgegeben werden. Es soll eine Art "Thekenabgabe" entstehen, sodass die Lithium-Ionen fachgerecht von den Mitarbeitern vorab sortiert werden. Bisher wurde Elektroschrott in Containern entsorgt, Laptops mit Lithium-Ionen-Akkus einfach weggeworfen. "Das muss jetzt separat bei der Theke abgegeben werden", erklärte Scheibenzuber. Das bedeutet aber auch mehr Arbeitszeit - deswegen wird es wohl Zusatzkräfte auf den Wertstoffhöfen geben.

Brand Recyclingbetrieb: Kein Wörther Problem

Wie Scheibenzuber betonte, sei das Problem mit dem Recyclinghof kein Wörther Problem - "das ist ein überregionales Problem." Besonders Lithium-Ionen-Akkus stellen eine Herausforderung für Mensch und Wertstoffhöfe dar. "Das ist ein Landes- und Bundesproblem", so Scheibenzuber. Überall seien mittlerweile diese Akkus verbaut, in Kinder-Turnschuhen, Handys, Laptops, sogar in Frauenhandtaschen. Die Wertstoffhöfe sind noch nicht darauf eingestellt, das sollte sich künftig im Landkreis Landshut ändern.

Problem: Lithium-Ionen-Akkus

Schuld an dem Großbrand in Wörth an der Isar Anfang Juni waren wohl Lithium-Ionen-Akkus, die sich entzündet haben. Landshuts Landrat Peter Dreier dränge darauf, dass dieses Thema auch bei der Politik ankommen müsse, so Scheibenzuber weiter.