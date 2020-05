Großbrand in Unterallgäuer Sägewerk

Am Freitag Abend ist in einem Sägewerk in Bad Grönenbach ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach der Produktionshalle, als Polizei und Feuerwehr gegen 21 Uhr eintrafen. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilt, geriet die Halle aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fertigungsstätten verhindern. Nicht mehr zur retten war jedoch die circa 70 mal 15 Meter große Halle, in welcher der Brand ausbrach. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

Die Kripo ermittelt zur Brandursache

Noch in der Nacht machte sich die Kripo Memmingen in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Memmingen ein erstes Bild von der Lage. Noch kann keine Aussage zur Brandursache gemacht werden, da die Brandstelle unzugänglich ist.

Über eine Million Euro Sachschaden

Polizei und Feuerwehr schätzen den Schaden auf über eine Million Euro. Menschen kamen bei dem Großbrand nicht zu Schaden; die insgesamt 25 medizinischen Rettungskräfte wurden nicht benötigt.

Zeugen gesucht

Die Kripo Memmingen hat die weiteren polizeilichen Untersuchungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 08331 / 100-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzten.