vor 33 Minuten

Brand in Thyrnau: Rauchsäule und umherirrende Rinder

In Wingersdorf, einem Ortsteil der Gemeinde Thyrnau (Lkr. Passau), haben in einem landwirtschaftlichen Anwesen mehrere Gebäude gebrannt. In den Stallungen waren 140 Rinder untergebracht. Die meisten konnten gerettet werden, so die Polizei.