Großbrand in Thyrnau: Feuer war wohl in Strohlager ausgebrochen

Der Großfeuer, das am Samstag (24.08.) ein landwirtschaftliches Anwesen in Thyrnau im Landkreis Passau fast komplett zerstört hat, ist in einem Strohlager ausgebrochen. Das haben die ersten Ermittlungen der Kripo Passau ergeben.

Brandursache kann nicht abschließend geklärt werden

Womöglich haben sich mehrere hoch gestapelte Strohquader selbst entzündet bzw. sind über ein landwirtschaftliches Gerät in Brand geraten. Danach griff das Feuer auf andere Gebäudeteile über. Weil die betroffenen Gebäude komplett zerstört wurden, könne die Brandursache nicht abschließend und genau festgestellt werden, so ein Polizeisprecher. Hinweise auf Brandstiftung gibt es laut Polizei nicht.

22 Rinder kamen bei dem Feuer ums Leben

Bei dem Feuer sind insgesamt drei Gebäude niedergebrannt, darunter ein Stall, in dem mehr als 170 Tiere untergebracht waren. Nach neuesten Informationen kamen 22 Rinder ums Leben bzw. mussten vom Tierarzt getötet werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1,5 Mio Euro. Die Feuerwehr bekämpfte mit 400 Einsatzkräften den Großbrand.