Großbrand in Reichersbeuern

Am Montagmorgen ist auf dem Gelände einer Firma in Reichersbeuern (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) ein Feuer ausgebrochen.

Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort

Gegen 3.40 Uhr wurde über Notruf gemeldet, dass zwei Lagerhallen im Engen-Gasteig-Weg in Reichersbeuern brennen. Als Polizei-, Rettungs- und Einsatzkräften am Brandort eintrafen, standen schon zwei Lagerhallen für Hackschnitzel zur gewerblichen Stromgewinnung in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, so das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd

Brandursache noch nicht geklärt

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim hat die Ermittlungen übernommen, auch Beamte der Spurensicherung sind vor Ort. Die Brandursache ist noch unbekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch bislang nicht vor. Die Schadenshöhe dürfte nach einer ersten Einschätzung in die Millionenhöhe gehen.