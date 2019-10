Großbrand in Menchau entstand wohl durch Strohhäcksler

Nach dem Großbrand in Menchau im Landkreis Kulmbach haben Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort Spurensicherungen durchgeführt und erste Erkenntnisse zur Brandursache gewonnen. Nach derzeitigem Stand dürfte der Brand entstanden sein, als der 42-jährige Besitzer des Hofs Arbeiten mit einem Strohhäcksler durchführte, hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Bei dem Großbrand waren das Wohnhaus, Scheunen und Stallungen nahezu völlig niedergebrannt, der Hofbesitzer wurde beim Versuch das Feuer zu löschen, schwer verletzt. Weitere neun Personen wurden leicht verletzt. Ein Großteil der rund 120 Rinder und Schweine konnte rechtzeitig aus den Ställen gerettet werden. Mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der gesamten Region waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im Millionenbereich.