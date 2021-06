Großbrand in Marktredwitz: Tennishalle brennt ab

Beim Großbrand in einer Tennishalle in Marktredwitz ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Integrierten Leitstelle (ILS) Hochfranken ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

200 Einsatzkräfte löschen Feuer in Tennishalle

Wie ein Sprecher der ILS auf Anfrage des BR bestätigte, gingen am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr mehrere Notrufe ein, wonach ein Feuer in der Tennishalle auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände ausgebrochen sei. Nach etwa fünf Stunden hatten die etwa 200 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle. Aus Sicherheitsgründen wurden Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schließen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste der angrenzende Auenpark abgesperrt werden.

Brand Marktredwitz: Schaulustige behindern Löscharbeiten

Nach ILS-Angaben wurden die Einsatzkräfte während ihrer Arbeit von Schaulustigen behindert. Diese seien zum Teil mit Autos gekommen, mit denen sie Zufahrtswege blockiert hätten. "Bitte nicht zum Gucken hinfahren, damit die immer noch anrückenden Kräfte nicht behindert werden", hieß es deshalb in einem Facebook-Post der ILS Hochfranken. Um die Arbeit von Feuerwehr und THW zu unterstützen, mussten deshalb zusätzliche Einsatzkräfte der Polizei angefordert werden.