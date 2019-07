Großbrand in Landshut: 75 Personen evakuiert

In der Nacht mussten rund 75 Personen wegen eines Brandes in Landshut in Sicherheit gebracht werden. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Aus noch ungeklärter Ursache fing das Dachgeschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses am Landshuter Tannenweg Feuer.

75 Bewohner in Landshuter Messehalle in Sicherheit gebracht

Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auch auf andere Häuser übergreifen könnten - daher mussten rund 75 Bewohner in Sicherheit und mit einem Bus in ein Hotel gebracht werden. Hier wurden sie zunächst versorgt, mehrere Personen hatten Rauchgasvergiftungen erlitten. In der Landshuter Messehalle wurde eine Unterkunft für die Nacht eingerichtet, die Evakuierten werden dort wohl bis zum frühen Vormittag bleiben.

Anwohner: Fenster und Türen schließen

Die umliegenden Anwohner des brennenden Mehrfamilienhauses mussten zudem wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster und Türen geschlossen halten.

Feuerwehr kämpft gegen Glutnester

Die fünf Häuser, aus denen die Personen evakuiert wurden, müssen jetzt auf ihre Bewohnbarkeit und Einsturzgefahr hin überprüft werden. Der Brand sei zwar gelöscht, die Feuerwehr sei jedoch noch vor Ort, um Glutnester einzudämmen, so die Polizei.

Millionenschaden nach Brand

Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden laut Polizei bei mehr als einer Million Euro. Die Kripo Landshut ermittelt jetzt die Brandursache. Vor Ort waren rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr, auch Atemschutztrupps kamen zum Einsatz.