vor 6 Minuten

Großbrand in Kranzegg: Rund 50 Rinder verenden im Stall

Großeinsatz der Feuerwehren heute Nacht in Kranzegg: Bei einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb sind rund 50 Rinder in einem Stall verendet. Genauso viele Tiere konnten jedoch auch gerettet werden.