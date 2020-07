vor 24 Minuten

Großbrand in Hopfenlagerhalle im Landkreis Pfaffenhofen

Über eine Million Schaden hat heute ein Großbrand in Schweitenkirchen im Landkreis im Kreis Pfaffenhofen angerichtet. Das Feuer war am Nachmittag in der Ortsmitte der Autobahngemeinde Geisenhausen in einer Hopfenhalle ausgebrochen.