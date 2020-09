Großbrand in Hopfenbetrieb in der Hallertau

Rund 200 Feuerwehrkräfte sind in der Hallertau bei einem Großbrand im Einsatz. Am Sonntagfrüh ist dort in einem Betrieb, in dem Hopfen verarbeitet wird, Feuer ausgebrochen.

Löscharbeiten dauern an

Nach ersten Informationen der Polizei war eine Halle, in welcher der Hopfen getrocknet wird, am Sonntag in Brand geraten. Das offene Feuer sei inzwischen eingedämmt, das Löschen letzter Glutnester dürfte allerdings noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, so ein Sprecher. Teile der Betriebshallen sind eingestürzt, das Wohnhaus konnte vor den Flammen gerettet werden. Eine meterhohe Rauchsäule war über mehrere Stunden aus weiter Entfernung zu sehen.

Ernte in Flammen aufgegangen

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden könnte allerdings in die Millionen gehen, weil die gesamte Ernte bereits eingefahren war. Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache.

Der Betrieb, in dem das Feuer ausbrach, liegt bei Kleingründling zwischen Nandlstadt und Au in der Hallertau. Die Hallertau ist Bayerns bekanntestes Anbaugebiet für Hopfen.