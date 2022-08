Großbrand in Hof: 20 Menschen verlieren ihr Zuhause

Nach dem Großbrand in der Hofer Innenstadt am Montag hat die Polizei neue Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach ist die Zahl der Verletzten von vier auf sieben angestiegen. Sie wurden alle leicht verletzt, die meisten erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen in einem Schuppen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Einer Sprecherin zufolge ist ein Wohnhaus komplett ausgebrannt. Mindestens 20 Menschen sollen darin gewohnt haben.

Brand in Hof: Bewohner finden privat Unterschlupf

Die benachbarten Häuser haben keinen großen Schaden genommen, lediglich die Fassaden sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Neue Erkenntnisse zur Brandursache hat die Polizei noch nicht. Von den Evakuierungsmaßnahmen am Brandort waren laut Polizei 30 Menschen betroffen. Zwei Drittel haben die Nacht in der zur Notunterkunft umfunktionierten Jahnhalle verbracht, ein Drittel hat Unterschlupf bei Familie oder Freunden gefunden.

Oberfrankens Flughelfergruppe zurück nach Sachsen

Die Bayreuther Feuerwehr teilte unterdessen mit, dass auch ihre speziell ausgebildeten Flughelfer in Hof bereit standen. Sie waren erst einen Tag zuvor von einem Löscheinsatz in der Sächsischen Schweiz zurückgekehrt. In Hof wurde ihre Hilfe dann doch nicht benötigt, da die Verletzten nicht mit Hubschraubern in Spezialkliniken geflogen werden mussten. Bereits einen Tag nach dem Brand in Hof reisten die Flughelfer der Bayreuther Feuerwehr wieder in die Sächsische Schweiz, um dort bei der Bekämpfung von Waldbränden zu unterstützen.

Die Flughelfergruppe Bayreuth ist eine von 17 Flughelfergruppen in Bayern und die einzige in Oberfranken. Die speziell ausgebildeten rund 15 Feuerwehrleute unterstützen die Löscharbeiten am Boden aus der Luft. Das geschieht in Zusammenarbeit mit den Hubschraubern der bayerischen Landespolizei, der Bundespolizei und der Bundeswehr.