Großbrand in Elsenfeld: Defektes Haushaltsgerät wohl Auslöser

Die Löscharbeiten waren herausfordernd, sagte Feuerwehr-Kommandant Bernd Stegmeier nach dem Brand im Gespräch mit BR24. Insgesamt waren am vergangenen Sonntag etwa 100 Einsatzkräfte aus dem Umfeld vor Ort, nachdem vor einigen Tagen im unterfränkischen Elsenfeld ein Feuer ausgebrochen war. Das hatte sich rasend schnell auf weiter Häuser ausgebreitet. Die Polizei hat nun Hinweise, was den Brand ausgelöst haben könnte.

Technischer Defekt an Elektrogerät im Erdgeschoss

Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt eines Haushaltsgeräts aus. Das habe sich im Erdgeschoss befunden. Von dort hat sich das Feuer dann ausgebreitet – erst im Mittelreihenhaus und von dort aus dann auf weitere Häuser daneben. Insgesamt acht Häuser waren mehr oder weniger stark beschädigt worden.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. 14 Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach dem Feuer aber erst einmal nicht in ihre Wohnungen zurück. Aktuell sind noch immer drei Häuser nicht bewohnbar. Die genaue Schadenssumme ist nach wie vor unklar, erste Schätzungen der Polizei lagen bei bis zu fünf Millionen Euro.

Feuer ging schnell auf weitere Häuser über

Die Feuerwehr war zwar innerhalb von zehn Minuten nach dem Notruf am Einsatzort, wie Bernd Stegmeier damals berichtete. Doch die dicht aneinander stehenden Häuser und zum Teil hohe Sichtschutzwände in den Gärten erschwerten die Löscharbeiten. "Die Häuser haben eine Holzfassade, dahinter die Dämmung – das wirkt wie Brandbeschleuniger", erzählte Stegmeier.

Außerdem gab es keine Brandschutzwände zwischen den Häusern. Diese sehe die Brandschutzverordnung zwar vor, allerdings erst ab einer gewissen Gebäudelänge. Und die sei in Elsenfeld nicht gegeben. Bautechnisch sei es also nicht erforderlich gewesen.

Feuerwehr-Kommandant: Mehr Brände, weniger Ehrenamtliche

Sorgen bereitet dem Kommandant der Feuerwehr Elsenfeld der Blick in die Zukunft: Die Zahl der Einsätze für die Feuerwehr steigt, die Zahl der Mitglieder aber sinkt. Eine ähnliche Situation zeigt sich vielerorts in Bayern. Langfristig würden Freiwillige Feuerwehren das personell nicht mehr nur mit dem Ehrenamt stemmen können, sagt Stegmeier. Im Durchschnitt müssen seine Feuerwehrleute zu 100 bis 120 Einsätzen im Jahr ausrücken, immer häufiger werden sie zu Bränden gerufen. Laut Stegmeier waren es noch vor fünf Jahren nur etwa 20 Brandeinsätze pro Jahr, inzwischen sind es mit 45 bis 50 Bränden mehr als doppelt so viele.

Durch den Klimawandel und damit einhergehende Trockenheit gebe es im Sommer mehr Vegetationsbrände, aber auch im Winter müsse die Freiwillige Feuerwehr immer häufiger zu Bränden ausrücken. Dabei handle es sich oft um kleine Brände, sogenannte Entstehungsbrände, die mit einem kleinen Löschgerät bekämpft werden, allerdings habe die Anzahl dieser kleinen Wohnungsbrände stark zugenommen. Für diese Arbeit genügend Personal zu haben sei die Herausforderung der nächsten Jahre, so Stegmeier im Gespräch mit BR24.