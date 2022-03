Großbrand in Ellingen: Fenster und Türen geschlossen halten

Am Nachmittag ist in Ellingen (Windhof 2) ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat eine Warnmeldung herausgegeben: Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten. Nach ersten Angaben soll der Brand in einer Gärtnerei ausgebrochen sein. Gegen 15.15 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Polizei und Feuerwehr sind derzeit vor Ort im Einsatz.