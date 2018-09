Großbrand in Dingolfing - Türen und Fenster schließen

In Dingolfing steht eine Halle auf einem Fabrikgelände in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner im Bereich der Römerstraße werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Landkreis gibt Warnung heraus

Auch der Landkreis Dingolfing-Landau gab eine Warnung heraus. Darin werden ebenfalls die Bewohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten.

Personen nicht in Gefahr

In der Halle sind Maschinen und Fahrzeuge abgestellt, so die Polizei. Personen sind nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Einsatzkräfte sind dabei, den Brand zu löschen. In direkter Nähe des Brandortes befindet sich ein Umspannwerk. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden von weit mehr als 100.000 Euro aus.

Es wird nachberichtet.