Großbrand in Dingolfing - keine Gefahr mehr für Anwohner

In Dingolfing ist es heute Vormittag zu einem Großbrand in einem Kieswerkbetrieb in der Römerstraße gekommen. Das Feuer ist zwar noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle, so ein Sprecher der Polizei.

Keine Gefahr mehr für Anwohner

Für Anwohner besteht mittlerweile keine Gefahr mehr. Anwohner in diesem Bereich wurden anfangs gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten - dies wurde nun aufgehoben. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr ist noch am Brandort, darunter auch die BMW-Werksfeuerwehr. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Schaden geht in die Hunderttausende

Der Brand ist in der Lkw-Werkstatt des Kieswerkbetriebs ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Schaden von weit mehr als 100.000 Euro aus. In direkter Nähe des Brandortes befindet sich ein Umspannwerk.