Großbrand in Berchtesgaden: Nach Brandursache wird gefahndet

Das Schulgebäude stand schon lichterloh in Flammen, als die ersten Einsatzkräfte gegen drei Uhr morgens eintrafen. Die Feuerwehr konnte gerade noch verhindern, dass die Flammen auf die Wohn- und Schulungsgebäude in unmittelbarer Nachbarschaft übergriffen.

Bis weit in den Vormittag hinein waren etwa 200 Kräfte im Einsatz, unter anderem von 13 Feuerwehren aus der Umgebung sowie von Rotem Kreuz, THW und Malteser Hilfsdienst. Zwischenzeitlich wurde sogar das Löschwasser knapp, die Feuerwehr pumpte Wasser aus dem örtlichen Schwimmbad ab, um das Flammenmeer zu bekämpfen.

Vom Schulgebäude stehen nur noch verkohlte Reste

Die Bilanz am Ende des Großeinsatzes: Die Christophorus-Grund- und Mittelschule, die in 900 Metern Höhe oberhalb von Berchtesgaden liegt, ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt und muss vermutlich komplett neu aufgebaut werden. Das Haus war Ende der 1980-er Jahre in Holzständerbauweise errichtet worden. Nach Informationen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.