Großbrand in Aschaffenburg - Warnung an Anwohner

In Aschaffenburg ist am Abend ein Feuer in der Lagerhalle eines Kompostwerks ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern weiter an. "Aktuell ist der Brand unter Kontrolle", sagte Andreas Heil, Sprecher der Feuerwehr Aschaffenburg.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Die Bewohner der Aschaffenburger Stadtteile Leider und Nilkheim sowie der Gemeinden Stockstadt, Mainaschaff und Kleinostheim wurden über die Notfall-App Nina gewarnt und dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzustellen. Betroffen sind insgesamt etwa 40.000 Einwohner.

Der Brandgeruch ist in der ganzen Stadt zu riechen. Laut Feuerwehr Aschaffenburg läuft aktuell eine Messung, um die Gefährdung zu beurteilen. Erste Messungen hätten aber kein Gefahrenpotential ergeben.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort eingetroffen waren, war bereits eine große Rauchsäule zu sehen. Die Großostheimer Straße und die Obernburger Straße mussten für die Löscharbeiten gesperrt werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Laut Polizei geht der Sachschaden in die Millionen.