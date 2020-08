Großbrand in Altdorf ist gelöscht: 200.000 Euro Schaden

In der Moosstraße in Altdorf im Landkreis Landshut hat ein Büro- und Geschäftsgebäude gebrannt. Wegen der Rauchentwicklung hatte die Polizei Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Diese Warnung konnte am frühen Abend aufgehoben werden.

Meterhohe Flammen

Das Gebäude stand in Vollbrand, rund zehn Meter hoch schlugen die Flammen. Wie die Polizei berichtet, waren keine Personen in Gefahr, alle konnten sich offenbar rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten aber die Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Massive Rauchentwicklung wegen brennenden Kunststoffen

Die Industriehalle ist komplett abgebrannt. Etwa 150 Einsatzkräfte der Feuerwehren konzentrierten sich vor allem darauf, ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Die Rauchentwicklung war aufgrund verbrennender Kunststoffe massiv. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden liegt laut Polizeipräsidium Niederbayern bei rund 200.000 Euro. Die Kripo hat den Fall übernommen.