Großbrand in Altdorf - Fenster und Türen schließen

Aktuell steht in der Moosstraße in Altdorf (Lkr. Landshut) ein Büro- und Geschäftsgebäude im Vollbrand. Wie die Polizei berichtet, sind keine Personen in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen aber alle Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten.

Die Feuerwehr ist bereits vor Ort im Einsatz. Mehr Informationen liegen noch nicht vor.