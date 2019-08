24.08.2019, 18:59 Uhr

Großbrand auf Bauernhof in Thyrnau - 30 tote Rinder

Beim Brand eines Bauernhofs in Thyrnau im niederbayerischen Landkreis Passau ist am Samstag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Mindestens 30 Rinder kamen dabei ums Leben, einige Feuerwehrleute wurden verletzt.