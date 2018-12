10.12.2018, 17:58 Uhr

Großbrand auf Bauernhof in Lohhof – Frau verletzt

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Lohhof in Westmittelfranken ist eine Bewohnerin verletzt worden. Die Frau wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei mit.