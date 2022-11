Großbaustelle in Gunzenhausen: 40 Millionen Euro für Behörde

An einer zentralen Kreuzung in Gunzenhausens Innenstadt entsteht in den nächsten vier Jahren ein Neubau für zwei staatliche Behörden. Wegen der Baustelle müssen sich Bürgerinnen und Bürger ab sofort auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Eine Umleitung ist bereits eingerichtet. Die frühere Fachakademie für Sozialpädagogik – das sogenannte Haus Silo – sowie mehrere weitere Gebäude werden Anfang nächsten Jahres abgerissen.

Großbaustelle: Bahnhofstraße wird gesperrt

So wird ab Montag die Bahnhofstraße wegen vorbereitender Bauarbeiten für mehrere Wochen gesperrt. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße versenken Bauarbeiter in den nächsten Wochen insgesamt 165 Betonpfähle. Sie sollen die Baugrube abstützen, die später etwa zehn Meter tief ausgebaggert wird. Doch zunächst werden Abbruchfirmen an der Kreuzung zu sehen sein. Deren Arbeiten werden mehrere Monate in Anspruch nehmen. Das Haus Silo stand bereits mehrere Jahre leer.

Neues Ämtergebäude für rund 40 Millionen Euro

Der Freistaat Bayern baut an der Stelle für rund 40 Millionen Euro ein neues Ämtergebäude. Dort werden das Landesamt für Schule und das Prüfungsamt für Bayerische Lehrerinnen und Lehrer einziehen. Beide Einrichtungen waren vor einigen Jahren aus der Landeshauptstadt München in den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen verlagert worden. Die Staatsregierung wollte mit ihrer sogenannten Heimatstrategie Arbeitsplätze auf dem Land schaffen und den ländlichen Raum stärken. Beide Ämter sind derzeit in anderen Immobilien in Gunzenhausen untergebracht.

Neues Gebäude mit Tiefgarage für 180 Mitarbeitende

In rund vier Jahren sollen rund 180 Mitarbeitende beider Behörden in dem Neubau arbeiten. Vorgesehen ist eine Tiefgarage und ein begrünter Innenhof. Der Freistaat verfolge mit dem Bauwerk ein nachhaltiges Konzept, teilt die Bauverwaltung mit. Denn im Außenbereich stünden demnach auch Flächen zur Verfügung, die nicht versiegelt werden sollen. Das Dach soll zudem begrünt und mit einer Solaranlage ausgestattet werden. Die Baukosten waren zum Abschluss der Planungen im Jahr 2021 mit rund 33 Millionen Euro beziffert. Die staatliche Bauverwaltung rechnet wegen der aktuellen Preissteigerungen mit einer Kostensteigerung in Höhe von 26 Prozent.

Landesamt für Schule und Prüfungsamt in Gunzenhausen

Beim Landesamt für Schule in Gunzenhausen sind derzeit 150 Menschen beschäftigt. Die Behörde ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Schulen in Bayern. Sie kümmert sich um Lehrerinnen und Lehrer und deren Arbeitsverträge, um Schulqualität und Finanzierung. Das Prüfungsamt ist für die Prüfungen von Lehrerinnen und Lehrern zuständig. Die Stadt Gunzenhausen profitiert nach eigenen Angaben von den Arbeitsplätzen bei den Behörden. Die Stadt habe durch sie in den letzten acht Jahren rund 1.000 Einwohner dazu gewonnen, erklärte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU).