Großauftrag: Airbus Helicopters fertigt neue Polizeihubschrauber

Airbus Helicopters in Donauwörth hat vom bayerischen Innenministerium den Auftrag über acht neue Hubschrauber für die Polizei bekommen. Wie das Innenministerium mitteilt, hat der Großauftrag ein Volumen von 145 Millionen Euro.

Airbus Helicopters stellt acht neue Polizeihubschrauber her

Nach einer europaweiten Ausschreibung sei dem "bayerischen Spitzenunternehmen" der Auftrag erteilt worden. "Mit Airbus Helicopters haben wir einen hervorragenden Hersteller mit exzellenter Expertise", sagte Innenminister Joachim Herrmann.

Die acht neuen Polizeihubschrauber vom Typ Airbus H145 D3 werden nach Angaben des Ministeriums deutlich leistungsfähiger sein als die bisher eingesetzten vom Typ EC135. Diese sind bereits seit mehr als elf Jahren bei der Bayerischen Polizei im Einsatz und arbeiten an ihrer Leistungsgrenze.

Neue Hubschrauber transportieren mehr Menschen

In der größeren Kabine des neuen Hubschraubers von Airbus Helicopters verdoppelt sich die mögliche Zuladung, es können doppelt so viele Einsatzkräfte transportiert werden. Auch die Reichweite ist laut Ministerium größer. Zudem seien die neuen Hubschrauber mit einer Spitzengeschwindigkeit von bis zu 240 Stundenkilometern noch schneller unterwegs als ihre Vorgänger. "Einsatzorte können damit noch schneller erreicht werden, wichtig in einem Flächenland wie Bayern", sagte Herrmann.

Bei Waldbränden können die Maschinen auch als Löschhubschrauber eingesetzt werden und 1.200 Liter Wasser aufnehmen.

Die ersten Hubschrauber sollen Anfang 2023 ausgeliefert werden.