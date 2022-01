Großangelegte Suche - Vermisster Senior stirbt im Krankenhaus

Ein 82-jähriger Vermisster aus dem Regensburger Stadtteil Keilberg ist am Sonntag im Krankenaus gestorben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, hatten Angehörige den Senior am Sonntagmorgen um etwa 7.20 Uhr als vermisst gemeldet. Er hatte wohl in der Nacht sein Haus verlassen und war laut den Beamten möglicherweise orientierungslos. Dutzende Kräfte von Polizei und Feuerwehr suchten nach dem 82-Jährigen. Auch der Rettungsdienst war im Einsatz.

Genaue Todesursache unklar

Gegen 10 Uhr fanden die Beamten den Mann im Bereich Keilberg. Er wurde vor Ort reanimiert, starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus, so die Polizei. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Derzeit gehen die Beamten von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf einen Suizid oder eine Straftat gebe es aktuell nicht, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Weitere Details sind nicht bekannt.