10.11.2019, 19:36 Uhr

Großalarm in München wegen historischer Waffe

In München kam es am Nachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Augenzeuge hatte berichtet, eine Person sei mit einem Gewehr in der Hand in ein Mehrfamilienhaus gegangen. Die Polizei löste daraufhin Großalarm aus.