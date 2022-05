Demo in Würzburg gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen

"Frieden ist Freiheit – Unterfranken steht auf" – unter diesem Motto stand eine Demo in Würzburg, zu der die "Freiheitsboten Würzburg" aufgerufen hatten. Die angemeldete Teilnehmerzahl von 2.000 dürfte dabei nicht ganz erreicht worden sein. Schätzungsweise 1.200 Männer und Frauen folgten der Einladung und zogen mit Sprechgesängen, Trommeln und Tröten lautstark von den Mainwiesen durch die Innenstadt und wieder zurück. Einige hatten ihre Kinder dabei. Die Demo richtete sich gegen eine Impfpflicht und sämtliche Corona-Maßnahmen.

Demo-Teilnehmer rechnen erneut mit Beschränkungen

Oliver Oppawsky, der Sprecher der "Freiheitsboten", bezeichnete sich im Gespräch mit dem BR selbst als Querdenker "im besten Sinne". Er und seine Mitstreiter, darunter auch die Initiative "Eltern stehen auf", halten Maßnahmen wie Social Distancing, Maskenpflicht, Test- oder Impfzwang für menschenverachtend und unwirksam und lehnen diese kategorisch ab. Die Tatsache, dass eine allgemeine Impfpflicht im Bundestag scheiterte und es aktuell kaum Corona-Beschränkungen gibt, stellt für die Protestierenden keine Entwarnung dar. Spätestens im Herbst erwarten sie neue Maßnahmen, und auch die Impfpflicht in Pflegeberufen ist ihnen ein Dorn im Auge.

Gegen-Demo linker Aktivisten

Der Demonstration stellte sich in der Schönbornstraße eine Gruppe von Aktivisten mit großen Stofftransparenten in den Weg, darunter Mitglieder der Grünen Jugend Würzburg, der Jusos und der Antifa. Sie wollten gegen Antisemitismus und Verschwörungstheorien Flagge zeigen. Auch drei ältere Damen aus Würzburg distanzierten sich demonstrativ von den Querdenkern, die sie teils in die rechtsextreme Szene einordnen. Die Frauen trugen Schilder mit der Aufschrift "Omas gegen rechts" und sprachen sich ausdrücklich für die Corona-Impfungen aus. Auch bei der heutigen Großdemo seien etliche Rechtsradikale beteiligt, sagten die Omas dem BR. Man kenne deren Gesichter bereits von anderen Veranstaltungen.

Sprechgesänge gegen Waffenlieferungen

Allerdings war in der Querdenker-Demo auch ein großes Transparent mit der Aufschrift "Nazis Raus" zu sehen, und mit den Gegendemonstranten konfrontiert stimmten die Teilnehmer einen Sprechgesang gegen Faschismus an. Auch der Krieg in der Ukraine war Thema bei dieser Demo. Unter anderem wurde während des Zugs Richtung Innenstadt gegen deutsche Waffenlieferungen ins Kriegsgebiet protestiert. Bis zum Abend verlief die Veranstaltung bei großer Polizeipräsenz friedlich, und es kam zu keinerlei gewalttätigen Zusammenstößen.