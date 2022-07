Größtes Samba-Festival außerhalb Brasiliens startet in Coburg

In Coburg startet heute Nachmittag das 30. Internationale Samba-Festival. Drei Tage lang verwandeln rund 2.000 Künstlerinnen und Künstler die Stadt wieder zur "nördlichsten Stadt Brasiliens". Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fiebert Coburg dem farbenfrohen Spektakel entgegen. Zum Neustart gibt es einige Neuerungen: Die großen Bühnen stehen zentriert auf dem Schlossplatz. Der traditionelle Umzug am Sonntag findet jedoch nicht statt.

Trommlerinnen und Trommler bringen Coburg zum Beben

Im Proberaum der Samba-Gruppe Aipalé über einer Werkshalle in Coburg wirbeln die Trommelstöcke durch die Luft und auf die Felle der verschiedenen Trommeln. Der Rhythmus geht direkt in die Beine und die Hüften. Nach zwei Jahren Corona-Pause wollen die Trommlerinnen und Trommler zusammen mit vielen anderen Gruppen Coburg endlich wieder zum Beben bringen.

Mit Samba "endlich mal wieder musikalisch die Sau rauslassen"

Martin Rübsam ist der Maestre von Aipalé. Er gibt den Takt vor, die Augen der Trommlerinnen und Trommler sind auf ihn gerichtet. Kurz vor dem Festival ist die Konzentration bei der letzten Probe hoch, die Vorfreude ist spürbar. Es geht wieder los, das Warten und Bangen, ob das Samba-Festival in Coburg wieder stattfinden kann, sind vorbei. Rübsam bekommt eine Gänsehaut, wenn er an die Auftritte am Wochenende denkt. Für ihn und die Mitglieder ist Samba nicht nur ein Hobby, es ist ein Stück Leben. Der 17-jährige Trommler Noah kann es kaum erwarten, "endlich mal wieder musikalisch die Sau rauszulassen und Spaß zu haben" und spricht dabei wohl für alle.

Auf der Samba-Weltkarte ist Coburg eine feste Größe

Auf die Idee für ein Samba-Festival in Coburg kamen Festival-Chef Rolf Beyersdorf und ein Freund nach ein paar Gläsern Bier, erzählt er lachend. 1992 hatten die beiden verschiedene Samba-Gruppen in die Stadt eingeladen, 18 folgten dem Ruf. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre das größte Sambafestival außerhalb Brasiliens. Damals habe er nicht daran gedacht, dass aus der Idee ein dauerhaftes Festival und dass Coburg eine feste Größe auf der Samba-Weltkarte werde, so Beyersdorf. "Also ich habe eigentlich so das Gefühl wie im Juni Juli 92. Weil doch einige Dinge neu sind, die man plant. Manches kann man nicht berechnen, weiß nicht, was passiert. Aber die Vorfreude ist enorm."

Wegen der Corona-Pandemie lösten sich einige Samba-Gruppen auf

Nini Beyersdorf ist die künstlerische Leiterin und hat zusammen mit ihrem Mann Rolf schon viele Samba-Festivals in Coburg auf die Beine gestellt. Die Entwicklung des Festivals macht sich für sie nicht nur an der Größe bemerkbar. Alles sei professioneller geworden. Das Niveau der Samba-Gruppen und der Künstlerinnen und Künstler sei kontinuierlich gestiegen, so Beyersdorf. Das Festival habe sich im Laufe der Zeit einen sehr guten Ruf erarbeitet, dem Stars wie die brasilianische Sängerin Carla Visi gerne folgen. Doch die Pandemie habe auch der Samba-Szene zugesetzt: Einige Bands und Gruppen konnten ihre Mitglieder nicht mehr halten und lösten sich auf.

Statt Samba-Umzug am Sonntag ein Familienfest

Der Neustart des Samba-Festivals in Coburg bringt auch etliche Änderungen mit sich. Die großen Bühnen stehen nicht mehr in der Stadt verteilt, sondern auf einem eingezäunten Areal um den Schlossplatz, für das ein Ticket benötigt wird. Es sind Folgen der Planung während der Pandemie, erklärt Samba-Chef Rolf Beyersdorf. Im Herbst des vergangenen Jahres, kurz vor einem erneuten Lockdown, sei nicht abzusehen gewesen, welche Regelungen für eine Großveranstaltung gelten könnten. Deshalb habe man sich für den Schlossplatz als Gelände mit kontrollierbaren Zugängen entschieden. Auch der traditionelle Samba-Umzug am Sonntag fiel der unklaren Lage zum Opfer, so Beyersdorf. Stattdessen findet an diesem Tag ein Familienfest auf dem Areal statt.

Drei Tage schlägt das Coburger Samba-Herz in der Innenstadt

Außer auf den Hauptbühnen am Schlossplatz wird es am Wochenende heiße Samba-Rhythmen, Musik und bunte Kostüme auch in der Coburger Innenstadt geben. Auf kleineren Spielflächen treten zahlreiche nationale und internationale Samba- und Tanzgruppen auf und verbreiten so das brasilianische Lebensgefühl. In den Jahren vor der Pandemie zog das Festival nach Veranstalterangaben jeweils rund 200.000 Besucherinnen und Besucher an. Ob es zum Neustart 2022 wieder so viele werden, wird sich zeigen. Eines ist aber bereits sicher: Das Coburger Samba-Herz schlägt wieder.