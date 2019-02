Größtes Geothermie-Kraftwerk Deutschlands entsteht in München

Die Arbeiten laufen rund um die Uhr – vom 60 Meter hohen Bohrturm aus arbeitet sich das Bohrgestänge Stück für Stück in die Tiefe. Aus dem Heizkraftwerk Süd in München wird einmal die größte Geothermie-Anlage Deutschlands entstehen.

Bis 2040 soll die gesamte Münchner Fernwärme aus erneuerbaren Quellen kommen – und die Erdwärme aus der Tiefe den größten Anteil daran liefern. Erdwärme hat einen entscheidenden Vorteil: Sie ist unabhängig von der Jahres- und Tageszeit verfügbar, gilt als krisensicher und umweltfreundlich. Gerade in Bayern liegen viele Regionen auf heißer Erde.

Schon nächstes Jahr Wärme für 80.000 Menschen

Weil tief unten auch seitwärts gebohrt wird, reichen die Schächte später bis zur Theresienwiese und zum Ostfriedhof. Aus mehr als drei Kilometern Tiefe wollen die Münchner Stadtwerke ab kommendem Jahr mehr als 50 Megawatt Wärmeleistung nach oben holen – genug für mehr als 80.000 Menschen.

Weitere Standorte werden gesucht

Im Wärmebereich ist die Geothermie für München der effektivste Beitrag, um Treibhausgase einzusparen, das ergab jüngst eine Studie. Bisher betreiben die Stadtwerke fünf Geothermie-Anlagen in München und der Region, weitere Standorte werden gesucht.

Poing: Erdbeben durch Geothermie nicht nachgewiesen

In Puchheim stimmten die Bewohner im vergangenen Sommer bei einem Bürgerentscheid gegen eine Geothermie-Anlage. Kritiker befürchteten sogenannte Mikrobeben wie in Poing. Dort bebte mehrmals die Erde, was zu Rissen in Häusern führte. Zunächst wurde vermutet, das Geothermie-Heizwerk in Poing könnte damit zu tun haben. Eine Untersuchung kam dann aber zu dem Ergebnis, das Heizwerk war nicht schuld an den Erschütterungen.

In Unterhaching liefert das Geothermie-Kraftwerk seit mittlerweile zwölf Jahren Fernwärme an die Haushalte der Gemeinde. Im gemeinsamen Wirtschaftsplan mit der Erdwärme Grünwald kalkuliert man in Unterhaching nun erstmals mit einem Gewinn.