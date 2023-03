Größtes Bauprojekt des Bezirks Oberfranken startet in Kutzenberg

Seit vergangenem Mai werden in Kutzenberg behandlungsunwillige Patienten der meldepflichtigen Infektionskrankheit Tuberkulose (TBC) behandelt. In der bundesweit einzigartigen Station im Landkreis Lichtenfels findet Pflege auf richterlichen Beschluss hinter Gittern statt. Das Bezirksklinikum Obermain mit seinen 630 Beschäftigten hat aber auch noch weitere Stationen: Für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik ist nun offiziell der Startschuss für einen Klinikneubau gegeben worden. Auf einer Freifläche des Klinikgeländes fand der Spatenstich für den ersten Bauabschnitt statt.

Bezirksklinikum Obermain: Erster Bauabschnitt soll 2027 fertig sein

Der gesamte Neubau in zwei Bauabschnitten ist das größte Bauprojekt des Bezirks Oberfranken in den kommenden Jahren, heißt es in einer Mitteilung des Bezirks Oberfranken. Der Neubau sei ein Bekenntnis zum Klinikstandort Kutzenberg, sagte Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU) dem BR. Man schaffe eine wegweisende Klinik für Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Rahmenbedingungen der neuen Klinik würden die Zukunft des Standortes sichern, so Schramm weiter. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist bis 2027 geplant. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 92 Millionen Euro, von denen 65 Millionen Euro der Freistaat Bayern übernimmt.

Baukosten werden insgesamt auf 140 Millionen Euro geschätzt

Katja Bittner, die Vorständin der Gesundheitseinrichtungen des Bezirks Oberfranken, sagte dem BR, die momentanen Unterbringungssituationen seien sowohl für die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen und auch die Angestellten stark verbesserungswürdig. In einem zweiten Bauabschnitt sollen auf dem Areal auch noch ein Neubau für die Rheumatologie, die Lungenfachklinik und ein Seniorenwohnheim entstehen. Dazu muss ein großes, in die Jahre gekommenes, Klinikgebäude abgerissen werden. Die Kosten für beide Bauabschnitte belaufen sich auf geschätzte 140 Millionen Euro.

Das Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg verfügt über insgesamt rund 280 stationäre Betten in den Bereichen Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Allergologie, Schlafmedizin und Rheumatologie sowie über 14 teilstationäre Behandlungsplätze.