Größter Wunsch Delfin-Therapie: Ein ganzes Dorf hilft

Elyas wirkt neugierig, aber auch verschreckt: Der Fünfjährige leidet an einer seltenen Entwicklungsstörung. Ihm fällt Sprechen, Sehen und vieles andere schwer.

Deswegen hilft das ganze Dorf Oberschneiding im Landkreis Straubing-Bogen, um ihm einen Herzenswunsch zu erfüllen: eine Delfin-Therapie. Die könnte ihm helfen, einen Entwicklungssprung zu machen, so die Hoffnung der Familie.

Kreative werkeln für die Delfin-Therapie

Aber Delfin-Therapien sind teuer: Insgesamt muss mit rund 20.000 Euro gerechnet werden. Um Elyas' Wunsch zu erfüllen, packt jetzt die ganze Dorfgemeinschaft an, wie zum Beispiel Fotografin Stefanie Rößner. Sie hat eine Spendenaktion für Elyas ins Leben gerufen: "Wir haben auch ein nicht ganz gesundes Kind, das rührt die Herzen, das bringt in mir was zum Schwingen, dass ich gesagt habe: Da musst du was machen." Die Fotografin aus Oberschneiding hat viele kreative Menschen im Dorf vereint, alle packen mit an, so auch Familiengemeinschaft, Metzger und Bäcker im Dorf: "Wir finden solche Aktionen super, weil 2017 hat es bei uns gebrannt – da ist der ganze Ort gekommen und hat uns geholfen. Das gehört unterstützt!", so Konditorin Doris Strohmaier. Ihr Mann will der Familie etwas zurückgeben: "Die Oma vom Elyas hat bei mir früher gearbeitet. Als ich angefangen habe, hat sie mir geholfen. Und jetzt kann ich die Hilfe wieder zurückgeben an ihren Enkel", so Bäcker Georg Strohmaier.