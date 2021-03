Größter Warnstreiktag: IG Metall streikt auch in Mittelfranken

Laut IG Metall kommt es heute zum bisher größten Warnstreiktag in Bayern. In ganz Bayern ruft die Gewerkschaft Beschäftigte von 59 Betrieben zur Arbeitsniederlegung auf. Ein Schwerpunkt soll in Mittelfranken liegen. So hat die Gewerkschaften unter anderem in Nürnberg die Beschäftigten von 28 Betrieben zum Warnstreik aufgerufen.

Metaller sollen zeitgleich um 12 Uhr Arbeit niederlegen

Darunter befinden sich Firmen wie MAN, Siemens, Bosch, Leistritz, Federal Mogul, Diehl und Leoni. Dort sollen um 12 Uhr alle Beschäftigten zeitgleich ihre Arbeit zwei Stunden früher beenden. In Rothenburg ob der Tauber soll erneut das Electrolux-Werk bestreikt werden. Auch bei Ribe in Schwabach und Sivantos in Erlangen sind Aktionen geplant. Weitere Streiks sollen in Lauf, Röthenbach, Rückersdorf und Schwaig stattfinden.

Vier Prozent mehr Lohn gefordert

Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem vier Prozent mehr Lohn, die unbefristete Übernahme der Auszubildenden und die Aufnahme der Dualstudierenden in den Tarifvertrag. Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie wirft der Gewerkschaft dagegen eine unverhältnismäßige Stimmungsmache in der Corona-Krise vor. Die Gewerkschaft sei offensichtlich nicht an einer baldigen Einigung interessiert.

Verhandlungen bislang ohne Ergebnis

Die bisherigen Verhandlungsrunden der Tarifparteien waren bislang ohne Annäherungen beendet worden. Bereits in der vergangenen Woche sind der Gewerkschaft zufolge 34.000 Beschäftigte in bayerischen Betrieben im Ausstand gewesen. Insgesamt arbeiten in Bayern 840.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie.