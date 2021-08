Größter Solarpark im Frankenwald: Kritik an den Plänen wächst

Im Frankenwald wächst die Kritik an der geplanten Photovoltaik-Anlage bei Issigau im Landkreis Hof. Mit rund 70 Hektar soll dort nach Vorstellungen der Gemeinde Issigau und regionaler Investoren der größte Solarpark des Frankenwalds entstehen. Doch die Kritik an dem Projekt wächst: Issigauer Bürger bereiten inzwischen einen Bürgerentscheid gegen das Projekt vor.

Auch umliegende Gemeinden lehnen Solarpark ab

Kritik kommt aber auch von umliegenden Gemeinden. Als erstes hat nun die Stadt Naila die vorgelegten Pläne abgelehnt. Der Beschluss im Ferienausschuss des Stadtrats am Donnerstagabend (12.08.21) sei einstimmig gewesen, erklärt Nailas Bürgermeister Frank Stumpf (Freie Wähler) am Freitag auf BR-Anfrage. "Das ist noch keine grundsätzliche Entscheidung für oder gegen einen Solarpark. Aber in dieser Form lehnen wir ihn ab." Wichtigster Kritikpunkt: "Die Anlage mit einer überstellten Fläche von etwa 70 Hektar ist überdimensioniert und fügt sich nicht in die Landschaft ein."

Bebauungsplan-Entwürfe momentan einsehbar

Dies ist auch ein wichtiges Argument der neuen Bürgerinitiative "Photovoltaik mit Augenmaß für Issigau", die am Freitag in einem offenen Brief einen Bürgerentscheid ankündigt. Eine kleinere Photovoltaik-Anlage ist aber nach Ansicht der Solarpark-Planer und der Gemeinde Issigau nicht wirtschaftlich. Der Entwurf für den Bebauungsplan liegt seit Anfang der Woche bis zum 10. September in den Rathäusern von Issigau und Lichtenberg aus und kann auch auf der Internet-Seite der Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg eingesehen werden.

Sorge vor Hochwasser durch Photovoltaik-Anlage

Die Nailaer Stadträte führen als Kritik ins Feld, dass bei Starkregen-Ereignissen im Ortsteil Marxgrün Hochwasser drohe, da das Wasser durch den Solarpark trichterförmig Richtung Marxgrün ablaufe. Zusätzlich fordern die Nailaer Kommunalpolitiker, dass durch den Wegfall von Ackerflächen die Existenzgrundlage von kleinen bäuerlichen Betrieben nicht gefährdet werden dürfe. Außerdem müsste geklärt werden, inwieweit die Sicht auf die Frankenwald-Landschaft von verschiedenen touristisch wichtigen Orten beeinträchtigt wird. Dies müsse ein Gutachter prüfen, heißt es im Stadtrats-Beschluss.