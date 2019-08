Größter Porzellanflohmarkt Europas in Selb trotzt Regen

Der Porzellanflohmarkt mit 400 Verkaufsständen in der Selber Innenstadt gilt immer als Höhepunkt des Porzellinerfestes. Auch dieses Mal hatte die Stadt im Vorfeld mit rund 30.000 Besuchern gerechnet. Die Schnäppchenjäger trotzten heuer auch dem schlechten Wetter. Obwohl es regnete, war die Selber Ludwigstraße – wo der Flohmarkt stattfindet – gut besucht.

Schnäppchenjäger aus Tschechien, Italien und Belgien

Die Käufer kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Tschechien, Österreich, Italien und Belgien. Zu kaufen gab es Porzellan aus drei Jahrhunderten. Tassen, Teller, und Kannen konnten mitgebracht werden, um sie begutachten und deren Wert von Experten schätzen zu lassen. Außerdem gab es Mitmachstände, wo Besucher unter Anleitung von erfahrenen Porzellinern selbst Geschirr herstellen konnten.

Führungen durch das Porzellanikon in Selb

Offiziell hat die fünftägige Veranstaltung bereits am Donnerstag (01.08.19) begonnen. Im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger fand ein Expertisentag statt. Noch bis Sonntag (04.08.19) können sich die Besucher bei einer Führung durch das Staatliche Museum für Porzellan in Selb über die Geschichte der Porzellanherstellung informieren. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr.

Spezialbohrer für mitgebrachte Teller

Das Porzellinerfest endet am Montag (05.08.). Im Rosenthal Outlet-Center stellt ein Fachmann für die Besucher eine Etagère her. Mit einem Spezialwerkzeug bohrt er Löcher in mitgebrachte Teller. Verbunden mit einem Stab, können sie dann übereinander angebracht werden. Die Aktion findet von 8.00 bis 16.00 Uhr statt.