Um 11.55 Uhr setzen sich die fast 150 Gruppen in der Semmelstraße in Bewegung. Dieses Jahr unter dem Motto „Würzburg – die heißeste Narrenzone“. So verläuft die Route des Faschingszugs: Semmelstraße – Textorstraße – Haugerpfarrgasse – Juliuspromenade – Schönbornstraße – Kürschnerhof – Domstraße – Augustinerstraße – SanderstraßeNach fast zweieinhalb Kilometern endet der Faschingszug voraussichtlich gegen 15 Uhr am Sanderring. Mit dabei sind heuer zwölf Kapellen und fünf Bands auf Motivwagen sowie 55 Garden und Tanzmariechen.

Weitere Faschingszüge in Unterfranken

Aschaffenburg: 42 Gruppen, Motivwagen und Musikkapellen werden heute beim Aschaffenburger Faschingsumzug durch die Innenstadt ziehen. Dort startet um 14.00 Uhr am Fernmeldeamt der große Gaudiwurm, zu dem auch in diesem Jahr wieder tausende Narren erwartet werden. Der Zug führt unter anderem über die Platanenallee, Frohsinnstraße, Luitpoldstraße und Landingstraße bis zur Hofgartenstraße, das Ende ist am Schlossplatz. Dort wird im Anschluss an den Fastnachtszug ein "Bunter Faschingsrummel" stattfinden.

Landkreis Würzburg: In Ochsenfurt startet um 13.30 Uhr der größte Faschingszug im Landkreis Würzburg. Nahezu 60 Gruppen sind gemeldet und tausende Zuschauer werden Sonntag wieder Straßen und Plätze der malerischen Altstadt säumen. Traditionell lassen sich auch die beiden örtlichen Brauereien nicht lumpen. In Eisingen locken die "Schneegänz" ihre Fans auf die Straßen., der örtliche Faschingsclub. Los geht’s um 13.11 Uhr. Da sind in der Nachbargemeinde Kist die Narren noch in den Startlöchern. Die "Kister Holzböck" starten ihren Zug um 14.00 Uhr. In Remlingen wird sich der Gaudiwurm ab 14.30 Uhr am ehemaligen Schloss vorbei durch den Ort winden. Rund geht es pünktlich ab 14.11 Uhr im Weinort Thüngersheim mit bis zu 25 Gruppen. "Normal ist anders" lautet das Motto und das gilt um 10.00 Uhr schon in der St. Michael-Kirche.

Landkreis Haßberge: Zwischen Tretzendorf und Trossenfurt im Landkreis Haßberge bewegt sich heute ab 14.00 Uhr ein großer Faschingszug. Er werden, wie im letzten Jahr, rund 20 Faschingswagen, 500 Teilnehmer und rund 3.000 Zuschauer erwartet. Auch der große Faschingsumzug in Sand am Main im Landkreis Haßberge beginnt am Faschingssonntag um 14.00 Uhr. Es werden wieder über 60 Zugnummern mit aufwändig gebauten Motivwagen am Start sein. Erwartet werden entlang der rund zwei Kilometer langen Strecke bis zu 15.000 Zuschauer. Für den "Zeiler Gaudiwurm" im benachbarten Zeil am Main haben sich wieder 50 Wagen, Gruppen und Vereine angemeldet. Los geht es heute um 13.30 Uhr.

Wegfurt (Lkr. Rhön-Grabfeld): Auch in Wegfurt im Landkreis Rhön-Grabfeld steht heute ein Faschingsumzug auf dem Programm. Der "Fosenachtsömmzuch" beginnt am um 13.30 Uhr.