Eine Riesenbatterie – mitten im Nirgendwo

Hier in der Nähe von Arzberg, zwischen Feldern, einem kleinen Waldstück und einer Hochspannungsleitung stehen sie: 324 weiße Würfel, die sogenannten "Cubes". Sie gehören zu einem der bislang größten Batteriespeicher Deutschlands. Das Projekt der Schweizer MW Storage AG ist in dieser Dimension in Bayern bislang einzigartig.

Kein Stillstand mehr für Windräder - das ist das Ziel

Wind- und Sonnenenergie sind umweltfreundlich – aber auch von der Umwelt abhängig. Wenn Strom gebraucht wird, ist er nicht unbedingt immer verfügbar. Und zu Zeiten, an denen er verfügbar ist, wird er nicht gebraucht. So kommt es, dass trotz bester Bedingungen Windräder stillstehen, PV-Anlagen vom Netz genommen werden. Um Nachfrage und Angebot zusammenzubringen, soll der Batteriespeicher helfen. Er ist direkt mit einer Hochspannungsleitung verbunden und kann über ein eigenes Umspannwerk bei Bedarf sofort überschüssigen Strom aufnehmen oder ihn ins Netz einspeisen. Den Strom speichert er in großen Lithium-Ionen-Akkus, den weißen "Cubes".

Jeder einzelne der Würfel kann in etwa so viel Energie speichern wie sieben mittelgroße Elektro-Autos. Voll aufgeladen sind das 200 Megawattstunden. Das reicht, um den gesamten Landkreis Wunsiedel inklusive Industrie etwa zwölf Stunden lang mit Strom zu versorgen. In der Regel sind die Batterien jedoch nur zwischen 40 und 60 Prozent geladen – so kann jederzeit Strom abgegeben oder eingespeist werden.