Größte Investition in der Geschichte von Siemens Healthineers

Siemens Healthineers baut derzeit ein neues Werk in Forchheim. Das Gebäude soll zwei Fußballfelder groß werden. Vor einem Jahr wurden die Pläne erstmals bekannt. Inzwischen wurden für das Fundament über 800 Pfähle auf dem Baugelände im Boden versenkt, sagt Thorsten Reichert von Siemens Healthineers dem BR.

Siemens Healthineers: Größte Investition der Unternehmensgeschichte

Auf drei Ebenen sollen im Süden Forchheims spätestens in zwei Jahren Strahler und Generatoren für Röntgengeräte produziert werden. Neben der Fertigung sind auch Büros für die Verwaltung und Entwicklung geplant. Die bestehende Fertigung in Erlangen mit etwa 700 Beschäftigten wird nach Forchheim verlagert. Insgesamt investiert das Unternehmen für Medizintechnik für den Umbau des Standortes Forchheim 350 Millionen Euro, sagte Peter Hackenschmied von Siemens Healthineers. Das sei die größte Investition in der Unternehmensgeschichte.

Hohe Nachfrage nach Röntgengeräten

Wegen der anhaltend starken Nachfrage nach Computertomographen und Röntgengeräten habe sich die Unternehmensleitung dazu entschlossen, den Standort Forchheim zu erweitern. Aus Platzgründen sei eine Erweiterung am Firmensitz in Erlangen nicht möglich gewesen. Das Unternehmen für Medizintechnik beschäftigt weltweit rund 50.000 Mitarbeiter. Seit März 2018 ist Siemens Healthineers an der Börse und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 13 Milliarden Euro. Vergangenes Jahr war der Gewinn zunächst eingebrochen. Danach wurde aber wieder ein Wachstum vermeldet.